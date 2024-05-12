سجل الوقت بيمر.. سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 من خلال بوابة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 ، تعمل وزارة التربية الوطنية في الجزائر بجد لتسهيل عملية الحصول على شهادات التعليم المتوسط والبكالوريا لعام 2024 من خلال رابط خاص أعدته خصيصا للطلاب يهدف هذا الرابط إلى توفير آلية ميسرة للاسترجاع، مما يخفف من عبء الإجراءات الإدارية على الطلاب وأولياء الأمور،

بالإضافة إلى ذلك حرصت الوزارة على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بعملية السحب من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات، يسعى هذا الإجراء إلى تقديم الدعم والمساعدة للطلاب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.

سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط دورة 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن بدء عملية سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، توضح الوزارة أن طريقة الاستعلام عن عملية السحب ستتم بشكل إلكتروني، وكما أعلنت أن عملية سحب شهادة البكالوريا ستتم في الفترة القادمة وتحث الوزارة الطلاب على الدخول السريع إلى الموقع والبدء في عملية التسجيل.

وفي هذا السياق يؤكد مصدر رسمي أن الموقع يعمل بكفاءة عالية جدا خلال الفترة الأخيرة، مما يتيح للطلاب التسجيل بسهولة ويسر يعكس هذا التحديث الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتيسير عملية السحب والتسجيل للطلاب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النظام التعليمي والبلاد بشكل عام.

رابط سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024

لتسجيل شهادة التعليم المتوسط، هناك سلسلة من الخطوات التي يجب اتباعها بدقة:

يجب البدء بزيارة الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات في الجزائر. بعد ذلك يتعين على الطالب اختيار الولاية التي ينتمي إليها. يتبع ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى الحساب الشخصي. يتطلب الخطوة التالية إدخال رمز المصادقة الثنائية لتأكيد هوية الطالب. يطلب من الطالب حل عملية حسابية بسيطة للتحقق من هويته.

في النهاية ينبغي على الطالب النقر على زر سحب الاستدعاء استرجاع شهادة التعليم المتوسط، باتباع هذه الخطوات يمكن للطلاب الحصول بسهولة على استدعاء شهادة التعليم المتوسط عبر الموقع الإلكتروني المخصص.