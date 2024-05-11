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“جرافيك عالمي في التحديث الأخير“ تحميل لعبة بيس pess آخر إصدار.. حملها وأغلب اصحابك
لعبة بيس، تعد لعبة بيس من أشهر الألعاب الالكترونية في السنوات الأخيرة وأكثرها انتشارا لأنها تجربة مميزة تحاكي رياضة كرة القدم الواقعية لذا استطاعت جذب محبي هذه الرياضة من كافة انحاء العالم والذين يرون فيها فرصة لإبراز مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وكذلك خوض تنافس شريف وقوي مع الأصدقاء أو مع لاعبين آخرين من بلدان أخرى ومحاولة الفوز بالمباريات والحصول على البطولات المختلفة، ومؤخرا نزل إصدار جديد من لعبة بيس موبايل يتضمن مميزات إضافية، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل التحديث الاخير من لعبة بيس، وطريقة شحن كوينز اللعبة.
تحميل لعبة بيس pess آخر إصدار
لعبة بيس يتم تحديثها بشكل مستمر لتصبح أكثر سلاسة وأكثر متعة وتشويق، حيث تعمل الشركة المطورة على جعل الجرافيك أعلى والرسومات المتحركة أكثر واقعية، كما تضاف اليها خصائص لتناسب كافة الجنسيات فهي تدعم عدة لغات أبرزهم العربية والانجليزية، ويمكن للاعب تكوين فريقه الخاص واختيار أبرز اللاعبين من كافة انحاء العالم، وفيما يلي كيفية تحميل لعبة بيس موبايل 2024 :
- فتح تطبيق جوجل بلاي أو آب استور حسب نوع الهاتف.
- اكتب في محرك البحث اعلى الصفحة اسم اللعبة eFootball 2024.
- من خلال نتائج البحث ادخل الى اللعبة واضعط على “تنزيل”.
- بعد استكمال تثبيت اللعبة على الجهاز قم بفتحها وابدء في الاستمتاع باللعب.
شحن كوينز لعبة بيس
يمكنكم شحن كوينز لعبة بيس من خلال موقع اللعبة الرسمي والاستفادة من الخصائص والمميزات الإضافية التي توفرها الكوينز وذلك عبر اتباع الاتي :
- الدخول الى موقع لعبة بيس الالكتروني الرسمي.
- في الصفحة الرئيسية ستجد ضمن الخيارات شحن كوينز.
- حدد الدولة، واختر عدد الكويزات وطريقة ل