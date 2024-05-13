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شفرات لعبة جاتا قائمة كاملة بكل الاسلحة وتغيير شكل اللاعب وعربيات.. مش هتقوم من اللعبة من حلاوتها
شفرات لعبة جاتا
شفرات لعبة جاتا أكثر ما يبحث عنه لاعبي جاتا هي اللعبة الشهيرة ذات المتعة والإثارة، حيث أنه تمتلك شهرة كبيرة وخاصة عند اللاعبين من فئة الشباب على مستوى العالم العربي ولعبة جاتا بلاي ستيشن بها الكثير من المزايا، ولكن قد يحتاج اللاعبين إلى عدة أكواد لمزيد من المتعة والإثارة والتشويق باللعبة، وفيما يلي سوف نعرض لكم مجموعة من أهم هذه الأكواد التي لا غنى عنها باللعبة لأي لاعب.
شفرات لعبة جاتا
شفرات لعبة جاتا أهم الأشياء التي قد تساعد اللاعب على تخطي اللعبة والفوز بها، حيث أن اللاعب سوف يحتاج إلى مجموعة من الأكواد أهمها شفرة الصحة وهي أحد شفرات لعبة جاتا سان اندرياس، حيث أنها مكون أساسي للفوز بلعبة جاتا ولا غنى عن هذا الشفرة ويحتاج إليها جميع اللاعبين في كل الأوقات وهي كالآتي:
- الأسلحة 1 thugstools.
- كذلك الأسلحة 2 وهي professionaltools.
- أما الأسلحة 3 فهي nuttertools.
- هناك ايضًا أسلحة رشاشات وهي nuttertools.
- كذلك هناك أسلحة صاروخية وهي professionaltools.
- كود جعل لكل مسلح وهو foooxft.
- أما كود الصحة فهو aspirine.
أهم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي
هناك العديد من الشفرات الرائعة بالعبة جاتا فايس سيتي وهي كالآتي:
- هناك شفرة مميزة في اللعبة تمنح اللاعب الحماية التي يحتاج إليها عند اللعب والكود هو preciousprote ction.
- بإمكان اللاعب تجميع عدد ثلاث أكواد بكود واحد وهو ما يحفز للاستمرار باللعب فهناك كود يجمع ثلاث مقومات إما الصحة أو المال أو درع وهذا الكود هو hesoyam.
- وهناك كود يمنح اللاعب القفز والحركة بسرعة من خلال إدخال كود القفز القاضية وهو iavenja، كما يمكن للاعب أيضًا تجربة كود القفزة المميتة وهو Ifgmhal).
- يوجد باللعبة كود الذخيرة وهو أحد المكونات الرائعة للفوز باللعبة وهذا الكود هو preciousprote، ويمكن تجربة كود رائع وهو ذخيرة لا نهائية من خلال الكود wanrltw).