الماسك السحري الكوري للقضاء على الاسمرار خلال يومين فقط لتبييض وشد تجاعيد البشرة وإزالة التصبغات وسواد السنين

تعتمد البشرة الكورية على تقنيات العناية الطبيعية واستخدام المكونات الطبيعية المغذية لتحسين صحة البشرة وتوفير الحماية اللازمة، واحدة من الوصفات الكورية المشهورة لتفتيح البشرة تتضمن استخدام مكونات الطبيعية وهذه المكونات تعمل بتناغم لتنظيف البشرة، تفتيحها وتحفيز تجديد الخلايا ومع استخدام هذه الوصفة الطبيعية بانتظام يمكن أن تحصلوا على بشرة كورية مشرقة ونقية، حيث تعمل المكونات الطبيعية على تنظيف المسام وتقليل ظهور البثور والشوائب وترطيب البشرة بعمق.

خلطة كورية لتفتيح البشرة باستخدام الأرز والعسل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الأرز الأبيض.

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:

جهزي كوبًا كبيرًا من الماء واسكبيه في وعاء ثم أضيفي الأرز إليه واتركيه منقوعًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. استخدمي الخلاط الكهربائي لطحن الأرز المنقوع حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة. في وعاء آخر ضعي ملعقة كبيرة من الأرز المطحون ثم أضيفي العسل الأبيض والزبادي وعصير الخيار. قومي بتقليب المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي القوام. قومي بتنظيف البشرة جيدًا باستخدام الماء والغسول الخاص بك قبل تطبيق الخليط. وزعي الخليط بالتساوي على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي البشرة جيدًا بعد انتهاء المدة المحددة ثم قومي بتجفيفها. ضعي كريم مرطب مناسب لبشرتك بعد استخدام الخليط. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة.

خليط كوري ممتاز لتفتيح البشرة بسرعة

المكونات:

2 ملاعق من ماء الورد.

2 ملاعق من العسل الأبيض.

2 ملاعق من الفازلين الطبي.

4 ملاعق من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: