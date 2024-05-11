مغامرات القط والفار هتموتك من الضحك.. أحدث تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات كرتون هيفرح العيال

تردد قناة توم وجيري 2024، قناة توم وجيري من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم محتوى فريد وجذاب للأطفال، حيث تعرض مجموعة من أفلام الكرتون الشهيرة والمحببة لدى الغالبية العظمى من الأطفال بمختلف أعمارهم، ولهذا تبحث الكثير من الأمهات عن هذه القناة التي ستساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع بعيدا عن الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية التي لها آثار سلبية سيئة على صحة الأطفال، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة توم وجيري على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري 2024 قناة توم وجيري تقدم عبر شاشتها مجموعة من أفلام كرتون ديزني مدبلجة للعربية وتنتقي القناة أشهر تلك الأطفال وأحبها الى الاطفال مثل الفار الطباخ وسندريلا والاسد الملك وملكة الثلج وحلقات توم وجيري وغيرها من الأفلام المميزة لذا استطاعت جذب ملايين الاطفال لمتابعة ما تقدمه من محتوى رائع، والقناة متاحة عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة توم وجيري 2024 واعدادات الضبط : تردد قناة توم وجيري نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12149

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة توم وجيري عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة توم وجيري 2024 ولضبط تردد قناة توم وجيري 2024 واستقبالها على اجهزة الرسيفر لديكم، عليكم فقط اتباع الخطوات التالية : من جهاز الريموت كنترول اضغط على زر القائمة.

ثم ادخل الى الاعدادات واختر البحث عن القنوات.

حدد طريقة البحث اليدوي ثم قم باختيار نوع القمر الصناعي.

ادخل اعدادات التردد الموضحة في الفقرات السابقة بالأماكن المخصصة.

بالأخير اضغط على بحث وانتظر حتى يتم تنزيل القنوات.