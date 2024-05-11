جدول موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول يعلن في العراق

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موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق

تعلن وزارة التربية العراقية عن موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2024، حيث من المتوقع أن يتم ذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح التي تستمر تحت إشراف الوزارة، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان حقوق الطلاب وتجنب ضياع درجاتهم من خلال عمليات التصحيح الدقيقة.

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث يتوفر دليل كامل لخطوات الاستعلام عن النتائج.

في النهاية، تؤكد وزارة التربية العراقية على أهمية الالتزام بالدقة خلال عمليات التصحيح وكتابة الدرجات الخاصة بالطلاب، وتعمل الوزارة على إتاحة نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر المدارس في جميع المحافظات العراقية، بالإضافة إلى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة