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جدول موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول يعلن في العراق
موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول
اعلنت وزارة التربية في العراق عن جدول موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024 حيث تسعى الوزارة إلى تمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحضير بشكل جيد للامتحانات، حيث تم تحديد تواريخ الامتحانات بدقة وتنظيم.
موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق
تم تحديد موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق بدقة وترتيب، حيث تهدف موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي إلى توفير إطار زمني منظم لطلاب الصف السادس ومعلميهم للتحضير والتخطيط بشكل مناسب للامتحانات، ومن المهم أن يكون الطلاب على علم بترتيب المواد والتواريخ الخاصة بكل امتحان، مما يساعدهم في تحقيق أداء جيد في الامتحانات وتحقيق النجاح في نهاية المطاف.