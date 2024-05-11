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جدول موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول يعلن في العراق

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول

صورة رودي روديمنذ 15 ساعة
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موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول

اعلنت وزارة التربية في العراق عن جدول موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024 حيث تسعى الوزارة إلى تمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحضير بشكل جيد للامتحانات، حيث تم تحديد تواريخ الامتحانات بدقة وتنظيم.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

تم تحديد موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق بدقة وترتيب، حيث تهدف موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي إلى توفير إطار زمني منظم لطلاب الصف السادس ومعلميهم للتحضير والتخطيط بشكل مناسب للامتحانات، ومن المهم أن يكون الطلاب على علم بترتيب المواد والتواريخ الخاصة بكل امتحان، مما يساعدهم في تحقيق أداء جيد في الامتحانات وتحقيق النجاح في نهاية المطاف.

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السبت 18 مايو 2024العلوم
الأحد 19 مايو 2024اللغة التركانية

موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق

تعلن وزارة التربية العراقية عن موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2024، حيث من المتوقع أن يتم ذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح التي تستمر تحت إشراف الوزارة، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان حقوق الطلاب وتجنب ضياع درجاتهم من خلال عمليات التصحيح الدقيقة.

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث يتوفر دليل كامل لخطوات الاستعلام عن النتائج.

في النهاية، تؤكد وزارة التربية العراقية على أهمية الالتزام بالدقة خلال عمليات التصحيح وكتابة الدرجات الخاصة بالطلاب، وتعمل الوزارة على إتاحة نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر المدارس في جميع المحافظات العراقية، بالإضافة إلى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة

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صورة رودي روديمنذ 15 ساعة
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