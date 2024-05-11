“أبسط البراعم” نزل تردد قناة كراميش 2024 الجديد للأطفال بجودة عالية بأحدث إشارة HD
تعتبر قناة كراميش واحدة من أكثر القنوات شعبية بين الأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج المسلية التي تلهي الأطفال وتجعلهم يشعرون بالمرح والسعادة خلال المشاهدة، وتحرص إدارة قناة كراميش على توفير تجربة ترفيهية فريدة للأطفال، وتستخدم في عروضها الأطفال الصغار كممثلين، مما يجعل المحتوى أكثر قربًا وتواصلاً مع الجمهور الصغير بالإضافة إلى ذلك، تتميز القناة بالرسوم الكرتونية المميزة والشخصيات المحبوبة التي يعشقها الأطفال.
تردد قناة كراميش
تتميز القناة بجودة محتواها العالية الدقة وتوفرها على مدار اليوم، حيث تكون متاحة للمشاهدين 24 ساعة في اليوم واليكم التردد الخاص بقناة كراميش، حتى تتمكنوا من ضبطها على أجهزة التلفاز الخاصة بكم والاستمتاع بمحتواها المميز ويمكنكم ضبط التردد على الشكل التالي:
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصويب الخطأ: 7/8.
- جودة القناة: SD.
يمكنكم ضبط جهاز التلفاز الخاص بكم لاستقبال قناة كراميش بسهولة والاستمتاع بأفضل تجربة ترفيهية لأطفالكم
خطوات تحميل قناة كراميش الجديدة للأطفال
- قم بتشغيل جهاز الرسيفر الخاص بك وتأكد من أنه متصل بالتلفاز.
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر، ابحث عن زر “إعدادات” أو “القوائم” واضغط عليه.
- قم بتحديد خيار “تركيب القنوات” أو “تثبيت القنوات” من القائمة التي تظهر على الشاشة.
- اختر خيار “تثبيت يدوي” أو “بحث يدوي”، هذا الخيار يتيح لك إدخال بيانات التردد يدوياً.
- ستظهر لك قائمة بالأقمار الصناعية المتاحة وابحث عن اسم القمر الصناعي “نايل سات” وحدده.
- ستحتاج إلى إدخال بيانات التردد لقناة كراميش الجديدة واستخدم الأزرار على جهاز التحكم عن بعد لإدخال التردد ومعدل
- الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. يمكنك الحصول على هذه البيانات من مصدر موثوق به أو من موقع قناة كراميش.
- بعد إدخال البيانات، اضغط على زر البحث أو البحث اليدوي للبدء في البحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.
عندما يكتمل البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المكتشفة. ابحث عن قناة كراميش الجديدة وحددها.
- في النهاية اضغط على زر “حفظ” أو “تأكيد” لحفظ القناة وتثبيتها على جهاز الرسيفر.