“متاح الان” رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2024 إلكتروني عبر موقع digital.gov.eg

توفر وزارة التموين التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2024، حيث قامت بفتح باب أضافة المواليد الجدد أو أنشاء بطاقات تموينية، وتم فتح باب التقديم من اليوم حتى نهاية شهر مايو، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وتحت أدارة وزارة التموين، وبناء علي ذلك كشفت الوزارة عن الشروط والضوابط اللازمة لإضافة المواليد،وطرق التقديم المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية.

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2024

قامت وزارة التموين بتقديم فرصة لإضافة الأطفال على بطاقات التموين الجديد أو لأنشاء بطاقة تموينية جديدة والبدء في إضافة المواليد التي تخطيت عمر ال5 سنوات كحد أدني، ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

أولا، انتقال الي البوابة الرسمية لمصر الرقمية من هنا.

ثانياً، ثم قم بتسجيل الدخول من خلال أنشاء حساب جديد.

ثالثاً، قم بتدوين الرقم القومي الخاص بالفرد لمن لديهم بطاقة تموينية.

رابعاً، بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدمات التموين.

خامسا، ثم قم بالنقر فوق خانة إضافة مواليد.

حدد إضافة أفراد الأسرة، الغير متواجدين في بطاقة التموين

بعد ذلك قم بكتابة اسم الفرد الجديد بالكامل.

ثم قم بتدوين الرقم القومي وصلة القرابة.

الخطوة الأخيرة، قم بالنقر علي ايقونة ضم الأبناء والنقر على فوق خانة إضافة.

ما هي شروط التسجيل في بوابة مصر للتموين

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدم الالتزام بها و استيفائها قبل التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين لأضافة المواليد، وتأتي هذه الضوابط كالنحو التالي: