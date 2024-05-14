كيف تطلع نتائج الصف العاشر الكويت

في الأوقات الحالية أصبح من الممكن لجميع طلاب وطالبات دولة الكويت الاستعلام عن نتائج الصفوف الدراسية المختلفة بشكل إلكتروني خاصة نتائج الصف العاشر وذلك بعد قيام الجهات المسؤولة داخل وزارة التعليم الكويتية بالكشف عن خطوات الاستعلام عن النتائج والرابط الرسمي للاستعلام، ولذلك وإذا كنت من طلاب دولة الكويت وأردت معرفة طريقة الاستعلام عن النتائج احرص على اتباع المذكور في الأسفل.

طريقة استخراج نتائج الصف العاشر لعام 2024

يمكن استخراج نتائج الصف العاشر الكويت بشكمل رسمي عبر منصة وزارة التعليم من خلال القيام بالآتي:

ستحتاج في بادئ الأمر إلى التوجه إلى موقع وزارة التربية الكويتية الإلكتروني.

وبعد ذلك اضغط على القائمة الرئيسية الموجودة في الأعلى حتى تظهر أمامك الخدمات التي يقدمها موقع الوزارة.

ومن ضمن الخدمات اضغط على خدمة (استخراج أو الاستعلام عن نتائج الطلاب) ثم اضغط على (نتائج الصف العاشر) وتأكد من تحديد الفصل الدراسي (الأول أو الثاني).

وبعد الانتقال إلى صفحة البيانات ابدأ في كتابة بيانات الطالب مثل الإسم والرقم المدني الخاص به.

وفي النهاية اضغط على (استخراج أو بحث) وستظهر النتائج مباشرة أمامك.

حقيقة تأجيل موعد ظهور نتائج الصف العاشر في الكويت

توجد بعض الأخبار التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع تؤكد على تأجيل موعد ظهور نتائج الصف العاشر داخل الكويت مما أدى إلى إصابة الكثير من الطلاب والطالبات بالإحباط والقلق وهو الأمر الذي جعل أولياء الأمور يطالبون المسؤلون داخل وزارة التربية الكويتية بالكشف عن حقيقة تلك الأخبار.

وبناء على ما سبق فقد أسرعت وزارة التربية الكويتية وأشارت إلى أن تلك الأخبار المتداولة هي إشاعات ليس لها أساس من الصحة صدرت من جهات غير موثوقة ورسمية بهدف نشر حالة من الاضطراب داخل المدن الكويتية كما أكدت أيضا على أنه لم يصدر أي تصريح رسمي بتأجيل ظهور تلك النتائج.

فبعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الصف العاشر (يوم الإثنين 27 مايو) ستبدأ جميع المدارس الكويتية بتشكيل لجان خاصة لتصحيح جميع أوراق الامتحانات ومراجعتها جيدا ثم ستظهر النتائج في يوم الخميس وهو الموافق يوم 30 من شهر مايو عام 2024.