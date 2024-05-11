رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق.. استعلام مباشر وميسر

بعد انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق من امتحاناتهم، تزايدت الرغبة في الحصول على النتائج الرسمية لتلك الامتحانات، تعتبر وزارة التربية العراقية منارة رئيسية للمعلومات التعليمية، حيث توفر موقعها الإلكتروني وسيلة سهلة ومباشرة للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2024، حيث تتاح نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق للطلاب وأولياء الأمور الوصول الفوري إلى النتائج بمجرد إعلانها بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق في جميع المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق

للحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق، يمكن للطلاب العراقيين الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الإنترنت، حيث يتطلب الأمر إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس للحصول على النتيجة.

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية. اضغط على “اختيار نتائج الامتحانات”. حدد المرحلة التعليمية (الابتدائي)، والعام الدراسي (2024)، والصف (السادس). اكتب اسم الطالب الكامل. اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب. حدد المحافظة التي يتواجد فيها الطالب. اضغط على أيقونة “استعلام”.

رابط نتائج امتحانات السادس الابتدائي للدور الأول

يمكن الحصول على نتائج امتحانات السادس الابتدائي للدور الأول عبر موقع “نتائجنا”بصيغة PDF، ويذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي من المقرر أن تنتهي في 19 مايو 2024، مع إعلان النتائج بشكل رسمي بعد مرور شهر على انتهاء الامتحانات.