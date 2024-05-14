حقيقة زيادة الـ 1500 ريال لراتب الضمان الاجتماعي والسبب؟

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو نظام لدعم المواطنين السعوديين يهدف إلى استقرار الوضع المعيشي لآلاف الأسر السعودية، ولقد تم تحديد موعد صرف الدفعة المقبلة رقم 30 لتكون في يوم الأحد بدلا من صرفها في يوم السبت، ولقد تم التوضيح من قبل القائمين على البرنامج أن الصرف سيتم لمن تم الإعلان عن أهليتهم لاستحقاق الدعم الموفرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الأخبار التي تم تداولها بهذا الصدد هو صرف زيادة بقيمة 1500 ريال سعودي على رواتب المستحقين من الضمان الاجتماعي وذلك ما سنعمل على توضيح حقيقته.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة المقبلة للضمان الاجتماعي المطور للمستحقين من السعوديين بالمملكة لشهر يونيو ليكون في الأحد الموافق ليوم 2 يونيو 2024 وذلك بعد اعتماد نتائج الأهلية وإعلانها بشكل رسمي في يوم 27 مايو 2024، وبذلك سيتم الصرف لقيمة الدعم في يوم الأحد بدلا من صرفه في يوم السبت لكونه عطلة رسمية في المملكة.

حقيقة زيادة الـ 1500 ريال لراتب الضمان الاجتماعي

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنفي جميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدور حول زيادة رواتب الضمان الاجتماعي بقيمة 1500 ريال سعودي لمستحقين شهر يونيو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما أوضحت أن آخر زيادة تم نزولها بالفعل في شهر رمضان الماضي ومرة أخرى في شهر نوفمبر لعام 2023 للعائل والتابع بنسبة تقدر بـ 20%، وبناء على القرارات التي تم تطبيقها من قبل خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العام الماضي فتصل رواتب الضمان الاجتماعي المطور بحد أدنى لكل فرد إلى 1320 ريال والشخص التابع يصل إلى 660 ريال سعودي.