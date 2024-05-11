هتبقي قشطة..أسرع خلطة لتبييض اليدين والرجلين خلال أيام لن تصدقي بياض الثلج

تعتبر اليدين والرجلين من أبرز أجزاء جسمنا التي تتعرض بشكل مستمر للعوامل الخارجية والتأثيرات البيئية، قد تظهر على بشرتها بقع داكنة تصبغات وتشققات نتيجة للتعرض المستمر للشمس، التلوث والجفاف ولكن لا داعي للقلق، فهناك حلاً سحرياً وفعالاً يمكنك تجربته في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وبأقل تكلفة وفي هذا المقال، سنقدم لك خلطة سحرية لتبييض اليدين والرجلين تعتمد على مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك.

ماسك النشا لتبيض ترطيب اليدين

وصفة فعالة لتبييض وترطيب اليدين والرجلين باستخدام خلطة النشا وماء الورد:

المكونات:

ملعقة واحدة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقتان من النشا

ملعقة واحدة من ماء الورد

عصير ليمونة

إناء صغير

الخطوات:

في وعاء صغير، امزجي العسل وزيت جوز الهند وماء الورد حتى تتجانس المكونات. أضيفي عصير الليمون تدريجياً واستمري في التقليب لضمان توزيعه بالتساوي في الخلطة. أضيفي النشا وقلبي المكونات حتى يصبح القوام كريمياً. ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق واتركيه في مكان بارد مثل الثلاجة. استخدمي الخلطة كل يوم قبل النوم وقومي بتطبيقها على يديك ورجليك ودلكيها بلطف لمدة 5-10 دقائق. اتركي الخليط على الجلد لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. كرري هذه العملية يومياً للحصول على نتائج مرضية. استمري في استخدام الخلطة بانتظام للحفاظ على نعومة وترطيب اليدين والرجلين

ماسك الزبادي لتبيض البشرة

إليكم وصفة فعالة لتبييض وترطيب اليدين والرجلين باستخدام خلطة الزبادي:

المكونات:

كمية متساوية من الزبادي

كمية متساوية من ماء الورد

ملعقة صغيرة من الجليسرين النباتي

الخطوات: