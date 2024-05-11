”لعبة واقعية بجرافيك خيالي“ تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 fifa mobile.. مجانية 100%

فيفا موبايل 2024، لعبة فيفا هي لعبة الفيديو المفضلة لدى ملايين الشباب حول العالم حيث تحظى اللعبة بانتشار واسع وشهرة كبيرة في مختلف الدول والبلدان بسبب محاكاتها الواقعية لرياضة كرة القدم الرياضة الأولى في العالم، ويحاول فيها كل لاعب إبراز مهاراته وإمكانياته كلاعب ومدرب يقوم بإدارة فريقه واختيار لاعبيه، ويمكن لكل شخص محب لهذه اللعبة أن يحملها على هاتفه الشخصي ويستمتع بها خلال وقت فراغه، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل فيفا موبايل ومتطلبات التشغيل.

تحميل فيفا موبايل 2024 فيفا موبايل 2024 من الألعاب الالكترونية الشيقة والتي استطاعت جذب مستخدمين كثر من فئات وأعمار وجنسيات مختلفة، وأهم ما يميز اللعبة أنها تجربة مثيرة لمحبي كرة القدم حيث يخوضون فيها منافسات عدة وسط أندية ومنتخبات معروفة ولاعبين مشاهير، ويمكن للاعب الاشتراك في البطولات المختلفة والتنافس مع لاعبين اخرين في تحديات متعددة، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 : فتح تطبيق جوجل بلاي من هاتفك الذكي

في محرك البحث الموجود أعلى التطبيق اكتب اسم اللعبة “FIFA Mobile 2024“.

في مقدمة نتائج البحث ستظهر اللعبة الاصلية اضغط على ايقونة “تنزيل” التي على جانب اللعبة.

بعد لحظات سيتم الانتهاء من تثبيت اللعبة على جهازك.

قم بفتح اللعبة وسجل الدخول الى حسابك بإدخال بيانات الحساب الشخصي.

كم يمكنك انشاء حساب جديد للاستمتاع ببدء الكثير من التحديات الممتعة. متطلبات تشغيل فيفا موبايل 2024 تشغيل لعبة فيفا موبايل 2024 على هاتفك الاندرويد يستوجب توافر عدد من متطلبات التشغيل أهمها :