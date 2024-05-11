تكنولوجيا

”لعبة واقعية بجرافيك خيالي“ تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 fifa mobile.. مجانية 100%

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 14 ساعة
0
فيفا موبايل 2024
فيفا موبايل 2024
  • ان تكون دقة الشاشة 720 ميجا بكسل على الاقل.
  • ان تكون مساحة الرامات 3 جيجا بايت على الاقل.
  • توافر مساحة تخزين بالهاتف لا تقل عن 2 جيجا بايت.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 14 ساعة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى