نزلها فايل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل pdf كل محافظــات الدولة

ينتظر عدد كبير من المواطنين ظهور نتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث يتم تقديم هذا الدعم للكثير من الأسر المحتاجة بهدف تقديم بعض من المساعدات التي تعينهم على سد حاجاتهم الأسرية، ولذلك حرص عدد كبير من المواطنين على التقدم للاستفادة من هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة للأفراد الشعب.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من الموضوعات التي يتناول الحديث عنها بشكل كبير في الشارع العراقي هو ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك وفقا للتالي:

يجب التنوية على أن الأسماء الخاصة بالمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

في العراق لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. وهذا التأخير جاء على غير العادة، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عن اسماء المقبولين منذ فترة.

تسبب التأخير في الإعلان عن الأسماء ظهور بعض الاخبار الزائفة التي تشييع أن صرف الدعم قد تم تعليقه.

إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي المعنية بهذا الدعم قد نفت هذه الأخبار تماما.

وأكدت الوزارة أن سبب التأخير يرجع إلى أن الطلبات المقدمة من المواطنين كثيرة لذلك فإن الفحص يأخذ وقت كبير.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

من المعروف أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تظهر حتى الآن، ولكن في حالة الإعلان عنها يمكن للمواطنين أن يستعلموا عن اسماءهم الكترونيا من خلال الخطوات التالية: