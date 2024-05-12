الأهلي يصعق بلدية المحلة بهدف موديست في الدقيقة 98 ويفوز 2/1 بالجولة 22 بالدوري المصري الممتاز

في المباراة التي جمعت فريق الأهلي بفريق بلدية المحلة مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الأهلي بنتيجة قاتلة بهدفين مقابل هدف واحد.

بهذا الفوز، وصل الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ 15.

تفاصيل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

سيطر الأهلي على المباراة منذ بدايتها، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، وفي الدقيقة الخامسة، سدد إمام عاشور تصويبه قوية لكنها مرت فوق العارضة، استمر الأهلي في السيطرة على الكرة، ورغم تراجع دفاع بلدية المحلة، لم يتمكن الأهلي من هز شباكهم في الشوط الأول.

بلدية المحلة تسجل أولى أهداف اللقاء

في الدقيقة 57، سجلت بلدية المحلة هدفاً على عكس سياق المباراة، وفي الدقيقة 79، تمكن عمر كمال من تسجيل هدف التعادل للأهلي بتسديدة داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 98، سجل أنتوني موديست هدف الفوز للأهلي من تسديدة داخل منطقة جزاء بلدية المحلة.

بهذا الفوز، يحقق الأهلي فوزاً مهماً قبل الاستعداد لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

جاء تشكيل فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

وفي خط الدفاع كل من: محمود متولي، علي معلول، رامي ربيعة، محمد هاني.

خطالوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، بيرسي تاو، رضا سليم.

وفي الهجوم: محمود كهربا.

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وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد الضاوي، كريستو، محمد مجدي أفشه، كريم نيدفيد، محمود الزنفلي، أنتوني موديست، كريم فؤاد.

أما تشكيلة فريق بلدية المحلة فكانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

في خط الدفاع: أحمد رضا، هشام حافظ، نور الزمان الزموري، محمد رجب.

الوسط: إينوك بنيامين، مؤمن راضي، ماجد هاني.

الهجوم: أحمد عتمان، وحيد محسن، محمد أميسي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: ماهر إبراهيم، محمد صابر، إيمانويل إيهيزو، إسلام مروزق، السيد عوض، موسى أفريم، كريم ممدوح، حسام حسن، إبراهيم شتا.