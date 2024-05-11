الآن.. رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 عبر منصة إنجاز وشروط الوزارة لإصدارها

يتزايد الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 من قبل الكثير من الأشخاص، وذلك بعد أن أتاحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية منصة جديدة وهي منصة التأشيرات الإلكترونية أو منصة إنجاز تسهيلًا على المواطنين معرفة حالة طلب التأشيرة الخاصة بهم ومن أجل الاستعلام عن تأشيرة الدخول إلى المملكة، ومن خلال هذه السطور نوضح كامل التفاصيل الخاصة بخطوات الاستعلام والشروط التي حددتها الوزارة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

يبحث المواطنين عن رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وذلك بعد الإعلان عن تمكن المواطن من الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط بكل سهولة، حيث وفرت الوزارة منصة إلكترونية يمكن للمواطن من خلالها الاستعلام ببعض خطوات بسيطة نوضحها في هذه النقاط:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع إلى “ منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “.

الضغط على “استعلام”.

قم بإدخال طلب رقم التأشيرة.

إدخال رقم جواز السفر.

إدخال رمز التحقق.

اضغط على بحث.

سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية

قامت وزارة الخارجية بالمملكة السعودية بوضع مجموعة من الشروط حتى يستطيع المواطن الحصول على تأشيرة لدخول المملكة، وهذه الشروط تتمثل في: