“بسعر إقتصادي” مواصفات هاتف Samsung Galaxy A53 بأحدث التقنيات العالمية بلا منافس

مع تزايد الطلب على التكنولوجيا والهواتف الذكية يبحث الكثيرون عن العروض المغرية والأسعار المناسبة للحصول على هواتف ذكية عالية الجودة، ومن بين الهواتف المرغوبة بشكل كبير في السوق حاليًا، يتصدر هاتف Samsung Galaxy A53 قائمة الاختيارات للعديد من المستخدمين يعد Samsung Galaxy A53 خيارًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والمواصفات الممتازة، بأسعار مناسبة وستضمن لك مواصفاته المتميزة تجربة استخدام مريحة وممتعة في حياتك اليومية وأنشطتك الرقمية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A53

هاتف Samsung Galaxy A53 يتميز بالمواصفات التالية:

شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل.

معالج Exynos 1280 بتقنية 5 نانومتر.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل (الكاميرا الأساسية)، و12 ميجابكسل (الكاميرا العريضة)، و5 ميجابكسل (الكاميرا الماكرو)، و5 ميجابكسل (مستشعر العمق).

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية سعة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

نظام التشغيل Android.

مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67.

سعر هاتف Samsung Galaxy A53

سعر هاتف Samsung Galaxy A53 قد يختلف حسب السوق والمكان، وفيما يلي بعض الأمثلة عن الأسعار التقريبية في بعض الدول: