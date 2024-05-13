وقف معاش تكافل وكرامة لهؤلاء فقط وفقا لبعض الأسباب.. ادخل دلوقت اطمن علي نفسك!!

وقق معاش تكافل وكرامة، هناك أكثر من 20 مليون مستفيد مصري يحصلون على معاش تكافل وكرامة، لذا فهو هام للغاية لدى شريحة كبيرة من المصريين ولكن قد يخفى على أغلب المستفيدين من المعاش أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بوضع عدة شروط يجب أن تنطبق على المستفيدين لتمنع وقف هذا المعاش وهذه الشروط سوف نتعرف عليها فيما يلي.

أسباب وقف معاش تكافل وكرامة

هناك عدة أسباب قد يغفلها الكثير من المستفيدين قد تتسبب في وقف معاش تكافل وكرامة وهي كالآتي:

عدم حضور الأبناء من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة للتعليم وذلك بنسبة أقل من 80% حضور بالمدارس من شهريًا.

عدم حضور الأم عدد ثلاث جلسات بشأن التوعية الصحية كحد أدنى وهذه الجلسات بهدف متابعة الأم لبرامج الصحة والنمو للأطفال وكذلك متابعة الحمل.

عدم إعطاء الأطفال كافة الجرعات الخاصة بالتطعيمات منذ الولادة وحتى عمر ست سنوات والتطعيمات بالمدارس لطلبة الابتدائي.

ما هي معايير إقصاء بعض المستفيدين من دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة حالات يتم فيها إقصاء المستفيدين من الحصول على دعم تكافل وكرامة وهي كالتالي: