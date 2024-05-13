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وقف معاش تكافل وكرامة لهؤلاء فقط وفقا لبعض الأسباب.. ادخل دلوقت اطمن علي نفسك!!
وقف معاش تكافل وكرامة
وقق معاش تكافل وكرامة، هناك أكثر من 20 مليون مستفيد مصري يحصلون على معاش تكافل وكرامة، لذا فهو هام للغاية لدى شريحة كبيرة من المصريين ولكن قد يخفى على أغلب المستفيدين من المعاش أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بوضع عدة شروط يجب أن تنطبق على المستفيدين لتمنع وقف هذا المعاش وهذه الشروط سوف نتعرف عليها فيما يلي.
أسباب وقف معاش تكافل وكرامة
هناك عدة أسباب قد يغفلها الكثير من المستفيدين قد تتسبب في وقف معاش تكافل وكرامة وهي كالآتي:
- عدم حضور الأبناء من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة للتعليم وذلك بنسبة أقل من 80% حضور بالمدارس من شهريًا.
- عدم حضور الأم عدد ثلاث جلسات بشأن التوعية الصحية كحد أدنى وهذه الجلسات بهدف متابعة الأم لبرامج الصحة والنمو للأطفال وكذلك متابعة الحمل.
- عدم إعطاء الأطفال كافة الجرعات الخاصة بالتطعيمات منذ الولادة وحتى عمر ست سنوات والتطعيمات بالمدارس لطلبة الابتدائي.
ما هي معايير إقصاء بعض المستفيدين من دعم تكافل وكرامة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة حالات يتم فيها إقصاء المستفيدين من الحصول على دعم تكافل وكرامة وهي كالتالي:
- إذا كان المواطن يعمل بأحد بتلك الجهات وهي قطاع الشرطة أو قطاع القوات المسلحة.
- إذا كان لدى المواطن في حيازته أرض زراعية تزيد عن فدان.
- في حالة امتلاك المواطن عقارات بغرض غير السكن أي كانت لغرض الاستثمار.
- إذا كان لدى المواطن جرار زراعي أو لديه سيارة أجرة أو سيارة نقل أو في حالة امتلاكه سيارة ملاكي ذات موديل يزيد من 2000.
- إذا كان المواطن لديه عدد 3 رؤوس ماشية أو أكثر من ذلك بغرض التجارة.
- إذا كان المواطن يعمل بأي من القطاع الحكومي أو الخاص سواء كان مؤمن عليها أو غير مؤمن.
- في حالة السفر خارج البلاد لمدة أكثر من 6 أشهر
- إذا كان لدى المواطن عمل خاص به أو مشروع شخصي.
- في حالة تسجيل الأبناء بالمدارس الخاصة التي تكون مصاريفها السنوية أكثر من 2000 جنيه للطفل الواحد.