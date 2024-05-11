رابط تسجيل صندوق الحماية الاجتماعية سلطنة عمان 2024 الشروط المطلوبة اللازمة

في سلطنة عُمان يعتبر صندوق الحماية الاجتماعية من أبرز المؤسسات التي توفر الدعم والحماية للمواطنين في مختلف جوانب الحياة، ولكي يتمكن المواطنون من الاستفادة من فرص الدعم المقدمة، يتوجب عليهم الالتزام ببعض الشروط وتقديم المستندات اللازمة، في هذا السياق، نستعرض شروط التسجيل في صندوق الحماية الاجتماعية والمستندات والأوراق المطلوبة من اجل الاستنفاع وصرف منفعة دعم الاسرة في عمان.

رابط التسجيل في منفعة دعم الأسرة

طريقة التسجيل في صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان يمكن أن تتم عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع صندوق الحماية الاجتماعية في عمان .

. انقر على زر “تسجيل الدخول”، ثم قم أدخل الرقم المدني وكلمة المرور.

انقر على “تسجيل الدخول” للوصول إلى صفحة البرامج المختلفة المقدمة.

اختر البرنامج المناسب وانقر على “تسجيل”.

قم بملء البيانات المطلوبة بدقة في الصفحة الجديدة، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والعنوان.

احفظ المعلومات بالضغط على زر “حفظ”.

قم بتحميل المستندات المطلوبة واضغط على “إرسال الطلب”.

سيتم تقديم طلبك للتقييم، وسيتم إشعارك بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد المراجعة.

المستندات المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية الشخصية.

نسخة من السجل المدني الأصلي.

نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة حسب الحالة.

نسخة من شهادة الإعاقة للأفراد ذوي الإعاقة.

نسخة من السجلات الطبية إذا كانت مطلوبة.

شروط التسجيل في صندوق الحماية الاجتماعية

وقد تختلف شروط التسجيل في برامج صندوق الحماية الاجتماعية بحسب البرنامج المحدد، ولكن بشكل عام، يجب على المتقدمين تحقيق المتطلبات التالية: