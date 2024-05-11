يمكونات بسيطة خطوات عمل البسكويت الاقتصادي في المنزل بكل سهولة

لا شك أن بسكويت الشاي يحت مكانة خاصة في قلوب الكثيرين كواحدة من الحلويات الكلاسيكية المحبوبة حول العالم، فهو يتميز بطعمه الرائع وقوامه الهش واللذيذ، ويعتبر خيارًا مثاليًا لمرافقة فنجان الشاي في لحظات الاسترخاء والاستمتاع بالوقت، وما يميز بسكويت الشاي أكثر هو أنه يمكن تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى مكونات معقدة أو وقت طويل، وفي هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي من المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ.

طريقة عمل بسكويت الشاي

إليك طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي:

المكونات:

نصف كوب من الزبدة

كوب كامل من السكر

بيضة واحدة

كأسين من دقيق الذرة

ملعقة فانيليا

الخطوات: