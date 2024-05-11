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يمكونات بسيطة خطوات عمل البسكويت الاقتصادي في المنزل بكل سهولة
لا شك أن بسكويت الشاي يحت مكانة خاصة في قلوب الكثيرين كواحدة من الحلويات الكلاسيكية المحبوبة حول العالم، فهو يتميز بطعمه الرائع وقوامه الهش واللذيذ، ويعتبر خيارًا مثاليًا لمرافقة فنجان الشاي في لحظات الاسترخاء والاستمتاع بالوقت، وما يميز بسكويت الشاي أكثر هو أنه يمكن تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى مكونات معقدة أو وقت طويل، وفي هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي من المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ.
طريقة عمل بسكويت الشاي
إليك طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي:
المكونات:
- نصف كوب من الزبدة
- كوب كامل من السكر
- بيضة واحدة
- كأسين من دقيق الذرة
- ملعقة فانيليا
الخطوات:
- في وعاء كبير، امزجي الزبدة المذابة والسكر حتى تصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
- استخدمي ملعقة خشبية أو مضرب كهربائي للخلط بشكل جيد ثم أضيفي البيض واستمري في الخلط حتى يدمج البيض تمامًا مع الخليط.
- أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى الخليط، واستمري في الخلط حتى تتكون عجينة غير جافة وغير لزجة.
- عندما تحصلين على عجينة متجانسة، شكليها إما على شكل كرات صغيرة أو شرائح رقيقة وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بالزبدة.
- ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 15-20 دقيقة حتى تتماسك العجينة.
- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي الصينية في الفرن واتركي البسكويت يخبز لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.
- بعد خروج البسكويت من الفرن واتركيه يبرد تمامًا.
- قبل التقديم، يمكنك تزيين البسكويت بالسكر المطحون أو أي زينة أخرى حسب الرغبة.
- قدمي البسكويت مع فنجان من الشاي لتحظى بتجربة تناول مميزة.