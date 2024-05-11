” علمي وأدبي” جدول امتحانات الثانوية العامة 2024… وخطوات الاستعلام عن رقم الجلوس إلكترونيًا بالبريد الموحد

عقب تصريح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق حجازي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، كثر البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل التعرف على تسلسل المواد والساعات المحددة لكل مادة إلى جانب التعرف على مواعيد الإجازات حتي يتمكن الطلاب من إعداد خطة للمراجعة محكومة وبدقة من أجل تحصيل اعلي الدرجات، فإذا كنت من الباحثين عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام الجاري 2023 /2024 عليك متابعة التقرير التالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

اتفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تاريخ بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، ليكون في الساعة السابعة صباحًا من يوم الاثنين الموافق تاريخه ميلاديًا 10 يونيو 2024 ويستمر حتي مساء السبت الواقع تاريخه 20 يوليو 2024، بينهم عدد من الإجازات أهمها وأكبرها إجازة عيد الأضحي المبارك وتبدأ من 15 حتي 20 يونيو ومن بعدها يستأنف الطلاب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .

جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام الجاري 2024

نوضح لكم فيما يلي تسلسل المواد للأداء امتحانات الثانوية العامة وفقًا لرؤية الجهات المعنية وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالأتي لكل من الشعبتين العلمية والأدبية:

الاثنين 10 يونيو 2024: امتحان مادة التربية الدينية/ التربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد/ الإحصاء.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحي المبارك 15/6/2024 حتي 20/6/2024.

السبت 22 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء / التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024:اللغة الأجنبية الأولي.

السبت 6 يوليو 2024:الكيمياء/ الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024:امتحان مادة الجيولوجيا / الجبر والهندسة الفراعية / علم النفس والاجتماع.

السبت 13 يوليو 2024:التفاضيل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء/ الاستاتيكا/ الفلسفة والمنطق.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب وطالبات الثانوية العامة التعرف على رقم الجلوس الخاص لكل منهم بصورة إلكترونية عقب اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم، وتتأتي خطوات الاستعلام كالأتي: