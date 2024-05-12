«100000 دينار عراقي علاوة جديدة» موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة وفقًا لوزارة المالية

كشفت وزارة المالية حقيقة زيادة قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بجميع المحافظات، وذلك بعد انتشار الأنباء بوجود علاوة إضافية، ويأتي هذا من منطلق مساعدة ومساندة المواطنين في مواجهة موجة غلاء الأسعار العالمية، ومن ناحية أخرى بينت الوزارة موعد صرف مستحقات المتقاعدين وكشفت عن الشروط اللازم توافرها في المتقاعد حتى يتم منحه معاش شهري.

رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية خلال الأيام الماضية عن وجود زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين في العراق 2024 تبلغ قيمتها 100 ألف دينار، وذلك لمن يتقاضى معاش شهري لا يتجاوز المليون دينار عراقي، بينما من يتعدى راتبه هذه القيمة لن يتمكن من الحصول على تلك الزيادة الجديدة، ومن المؤكد أنه يستطيع جميع المتقاعدين صرف معاشهم بالعلاوة الجديدة انطلاقاً من أول الشهر الميلادي، حيث تقوم المؤسسة بضخ مستحقاتهم في حساباتهم البنكية في اليوم الأول من كل شهر ما لم يتعارض مع ذلك اليوم عطلة رسمية أو إجازة وطنية.

شروط الحصول على معاش المتقاعدين في العراق 2024

تدعم الدولة العراقية جميع العاملين بمؤسساتها وبالأخص المواطنين الذين أصبحوا متقاعدين عن العمل، وتكريماً لمجهوداتهم المبذولة وامتناناً لكل ما قدموه أثناء فترة عملهم قامت الدولة بإطلاق معاش شهري لهم، ولكن ذلك وفق شروط ومتطلبات لابد من تحققها في المتقدم حتى يسمح له الحصول على معاش المتقاعدين، وجاءت تلك الشروط على النحو الآتي: