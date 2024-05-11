100 ألف دولار في حسابك الان.. مصطفى الأغا يزف خبر لجميع الدول العربية.. مسابقة الحلم

استطاعت مسابقة الحلم اكتساح القاعدة الجماهيرية في عرضها على مر الأعوام الماضية، مما اكتسبت شهرة كبيرة بالمصداقية الكبيرة التي تقدمها لجميع الراغبين في الفوز بالجوائز المالية الكُبرى التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، وهناك جوائز مالية ما بين الـ 5000 دولار والـ 100 ألف دولار أمريكي، وجائزة الـ 2 كيلو ذهب، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي توفرها المسابقة لجميع الفائزين في مواسمها الجديدة، وفي السطور التالية نوضح لكم أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم.

رقم اشتراك مسابقة الحلم موسم جديد 2024

وعن الأرقام المعنية بالإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، يُرجى اتباع ما يلي:-

يمكن الإشتراك من المملكة العربية السعودية على رقم “858888”.

كذلك إمكانية الإشتراك من دولة مصر على رقم “95450”.

اشترك من دولة العراق عبر رقم “2770”.

الإشتراك في مسابقة الحلم من دولة عمان على رقم “90434”.

اشترك من دولة البحرين “94000”.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم

وتتمثل أبرز شروط الإشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول العربية، كما على النحو الأتي:-