«شغال» لينك التسجيل في مسابقة التوظيف في قطاع التربية بالجزائر 2024 بجميع المحافظات

أطلقت وزارة التربية الوطنية رابط مسابقة التوظيف في قطاع التربية بالجزائر 2024 خلال الأيام السابقة، حيث أعلنت الوزارة عن حاجتها لعدد من الكوادر المهنية والتربوية لشغل الوظائف الخالية، وتعتبر هذه المسابقة واحدة من ضمن الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة من أجل دعم المعلمين والمعلمات الكفء، وحرصاً على مستقبل أبناء الوطن العزيز قامت المؤسسة بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات يلزم توافرها المتقدم، لضمان اختيار الأنسب.

لينك التقديم في مسابقة التوظيف في قطاع التربية بالجزائر 2024

انطلقت منذ أيام أكبر مسابقة التوظيف في قطاع التربية بالجزائر 2024 بجميع محافظات الجمهورية، حيث كشفت الوزارة عن رغبتها في سد العجز في الوظائف الشاغرة، فلقد تهدف تلك المبادرة لاختيار الكوادر التعليمية المؤهلة لإنشاء جيل متعلم قادر على رفع بلده، ومن أجل التسهيل على المتقدمين أتاحت لهم التسجيل في مسابقة مشرف تربية عبر الإنترنت، وذلك كالتالي:

التوجه إلى موقع الوزارة مباشرة من هنا .

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة pdf.

توثيق أصل البطاقة القومية والشهادات.

الضغط على خانة تقديم.

الانتظار قليلاّ لحين انتهاء اللجنة من مراجعة الطلب.

عقب الانتهاء من المراجعة سيتم الرد باكتمال العملية بنجاح.

شروط التسجيل في مسابقة مشرفي التربية 2024

حرصاً من الوزارة على اختيار المتقدم الأنسب، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية بينهم قامت بطرح عدة شروط وفقاً لها يتم الاختيار، وجاء ذلك على النحو الآتي: