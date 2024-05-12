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“ادفع الغرامة فورا هُنـــــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيم الغرامة المحددة

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 5 ساعات
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غرامات المرور العامة الرقم الالماني
غرامات المرور العامة الرقم الالماني
  • عدم الالتزام بالإشارة وتجاوز الإشارة الحمراء يستوجب دفع غرامة قدرها 5 آلاف دينار عراقي.
  • القيادة دون ارتداء حزام الأمان يستوجب دفع غرامة قدرها 2500 دينار عراقي.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 5 ساعات
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