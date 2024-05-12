“ادفع الغرامة فورا هُنـــــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيم الغرامة المحددة

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، تطبيق الغرامات المرورية على المخالفين تساهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان بالطرق، ويحرص كل قائدي المركبات على معرفة أي مخالفات موقعة عليهم لسدادها قبل أن تتضاعف بسبب التأخير، وقد يسرت إدارة المرور العامة بالعراق على المواطنين والمقيمين إمكانية الاطلاع على المخالفات وسدادها عبر الخدمة الالكترونية التي أطلقتها مؤخرا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن غرامات المرور، وقيمة الغرامات لبعض المخالفات المرورية.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني حاليا يمكن لأي شخص قائد سيارة داخل العراق أن يتعرف على قيمة الغرامات المرورية عبر الانترنت، كما يمكنه سداد الغرامة وذلك خلال وقت قصير وعبر اتباع خطوات بسيطة دون الاضطرار للتوجه الى مكاتب المرور للاستفسار وسداد الغرامات، وفيما يلي خطوات التعرف على غرامات المرور العامة الرقم الالماني : الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية عبر الضغط على هذا الرابط.

اكتب بيانات الحساب الشخصي الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختر خدمة “غرامة” من بين الخدمات الالكترونية المتاحة.

بعدها قم بإدخال المعلومات اللازمة في الخانات المخصصة لاستكمال عملية الاستعلام.

سيتم استعراض كافة المخالفات الموقعة عليك وقيمة الغرامات.

يمكنك الضغط على “سداد” لدفع الغرامة واستكمال إجراءات الدفع الالكتروني. قيمة الغرامات المرورية العراق توجد لائحة خاصة بإدارة المرور العراقي توضح أنواع المخالفات وقيمة الغرامة لكل مخالفة منهم، وسنوضح لكم في السطور التالية اهم المخالفات ومقدار الغرامات وفقا للائحة :