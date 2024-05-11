epedu.gov.iq..رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، حيث ينتظر العديد من الأسر في العراق وخاصة أولياء الأمور والتلاميذ إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، وقد أصبحت هذه النتائج من بين الأمور الهامة التي يبحث عنها الجميع، حيث تُعتبر مرحلة مهمة للطلاب، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج الرسمية عن طريق وزارة التربية العراقية ومن خلال موقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024

أفصحت وزارة التربية العراقية عن رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 للفصل الدراسي الثاني بسهولة وبساطة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التربية العراقية أولاً، أو موقع نتائجنا.

انقر فوق الرابط الرسمي للوزارة للوصول إلى الموقع.

ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن قسم النتائج الامتحانية أو نتائج الطلاب.

ابحث عن رابط خاص بنتائج “الصف الثالث المتوسط” وانقر عليه.

على صفحة النتائج للصف الثالث المتوسط، ستجد خيارات لاختيار العام الدراسي.

اختر “2024” لضمان ظهور نتائج الامتحانات لهذا العام.

في القائمة المنسدلة، ابحث عن اسم المحافظة التي تتبعها مدرسة الطالب في جميع محافظات العراق.

في الصفحة ستجد مساحة مخصصة لإدخال رقم الامتحان، يجب عليك كتابة الرقم بدقة ودون أخطاء.

قد تُطلب منك إضافة معلومات إضافية مثل اسم الطالب وتاريخ ميلاده.

تحقق من دقة المعلومات التي تم إدخالها قبل المضي قدمًا.

بعد التحقق من دقة جميع البيانات المُدخلة، انقر على زر “عرض النتيجة” أو ما يُشابهه.

عندما تصبح نتيجة الطالب متاحة رسمياً من قبل وزارة التعليم ستظهر على الشاشة يومكنك طباعتها أو حفظها كملف PDF للحفاظ عليها.

موعد امتحانات الثالث المتوسط 2024

أكدت الإدارات التعليمية في العراق أن امتحانات الصف الثالث المتوسط للفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ في 21 مايو 2024 وسوف تمتد لمدة أسبوعين حتى 5 يونيو 2024، وقد بدأت عملية تصحيح الأوراق الامتحانية ومن المتوقع أن تنتهي قريبًا لتعتمد الدرجات بعد انتهاء الامتحانات.