“نزلت هسة” اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن بعض الأسماء التي تم قبولها ضمن تعيينات الوزارة، حيث إن هذه الأسماء جاءت بعض مراجعة دقيقة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، بالإضافة إلى أن الوظائف الشاغرة تكون لبعض التخصصات والمؤهلات التي تقوم الوزارة بتحديدها، ويمكن الاستعلام عن كل الأسماء التي تم الانتهاء منها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية

ويمكن الإستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، لكي يتعرف عليها جميع الأشخاص المتقدمة، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعد ذلك يتم القيام بتسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بتحديد الدفعة والوجبة التي تم الإعلان عنها.

ليتم استكمال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم وكذلك المحافظة المقيم بها.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في هذه التعيينات.

ما هي شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية؟

وحددت وزارة التربية العراقية، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم قبول كافة المتقدمين في تعيينات الوزارة، وفقًا للأتي:-