شــــــكو نتائج الثالث متوسط العراق 2024 دور أول

وفقا للتطورات الأخيرة المتعلقة بنتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لهذا العام فقد قامت الجهات المعنية داخل وزارة التعليم العراقي بالكشف عن رابط الاستعلام عن نتائج هذا الصف عبر موقع الوزارة الرسمي أو عبر موقع نتائجنا بالإضافة إلى الخطوات الصحيحة الخاصة بالاستعلام، فإذا كنت من الراغبين في معرفة نتائج الثالث المتوسط وطباعتها فاحرص على اتباع جميع النقاط الواردة عبر موقعنا للاستعلام بشكل صحيح عن النتائج.

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

من خلال خطوات بسيطة جدا يتم تنفيذها عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا ستتمكن من معرفة النتائج، وهي على النحو الآتي:

في البداية ستحتاج إلى زيارة موقع نتائجنا وتسجيل الدخول إلى حسابك عليه.

وبعد ذلك افتح قائمة الخدمات الخاصة بموقع نتائجنا واضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

وتأكد بعد ذلك من تحديد (الدور الأول) ثم أدخل بيانات الطالب أو الطالبة والتي تتمثل في اسم الطالب الرابعي ورقم الجلوس الخاص به.

وكخطوة أخيرة اضغط على بحث أو استعلام حتى تظهر النتيجة أمامك بشكل سريع مع إمكانية طباعتها بصيغة بي دي اف (PDF).

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

من خلال السطور التالية سيستطيع طالب أو طالبة الصف الثالث المتوسط الوصول إلى نتائج الدور الأول الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، فيجب على الطالب أن يتبع الخطوات المذكورة الأسفل فور الإعلان عن صدور نتائج تلك المرحلة: