طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والهشة بحشوة التمر: دليلك الشامل لإعداد وجبة مصرية أصيلة

يبحث العديد من محبي الطعام عن وصفات تقليدية تعيد إلى الأذهان ذكريات الطفولة والأوقات الجميلة، ويعتبر القرص الفلاحي من الأطباق التي يعدّها الكثيرين جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري، يعشقها الصغار والكبار لمذاقها الفريد وقوامها الذي يجمع بين الطراوة والهشاشة، خاصةً عندما تكون محشوة بالتمر الغني والمغذي.

المقادير

قبل البدء في العملية السحرية لإعداد القرص الفلاحي، دعونا نتعرف على المكونات الأساسية التي ستحتاجونها هذه المكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ولكن السر يكمن في جودة هذه المكونات وطريقة استخدامها.

3 أكواب دقيق

1 كوب سمن بلدي

1/2 كوب سكر

1/2 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

حشوة التمر حسب الرغبة

طريقة التحضير

الآن وقد تعرفنا على المقادير، حان الوقت لنغوص في عمق الطريقة التي ستمكنكم من تحضير القرص الفلاحي بكل سهولة ويسر، سنتبع خطوات مدروسة لضمان الحصول على أفضل نتيجة.

في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح. أضف السمن البلدي إلى الخليط وافركه بأطراف الأصابع حتى يصبح مثل الرمل. في وعاء صغير، اخلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركها جانبًا لمدة 10 دقائق. أضف خليط الخميرة إلى الدقيق واعجن جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة. قسم العجينة إلى كرات صغيرة وافردها بالنشابة. ضع القليل من حشوة التمر في وسط كل قرص وأغلقها جيدًا. اترك الأقراص ترتاح لمدة 30 دقيقة قبل الخبز. اخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية حتى تصبح ذهبية اللون.

نصائح

استخدم دائمًا سمن بلدي للحصول على نكهة أصيلة.

يمكنك إضافة القليل من القرفة أو الهيل للعجين لمذاق مميز.

تأكد من أن الفرن مسخن جيدًا قبل الخبز.

في نهاية المقال، يمكننا القول بأن القرص الفلاحي بحشوة التمر هو وجبة مثالية للإفطار أو العشاء، ويمكن تقديمها في المناسبات الخاصة لإضفاء لمسة من التراث المصري الأصيل جربوا هذه الوصفة وشاركونا تجاربكم وتعليقاتكم.