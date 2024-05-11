NOW اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf الوجبة الأخيرة في العراق

منصة مظلتي هي منصة إلكترونيه تقدم الكثير في تقديم الخدمات الاجتماعية في العراق، حيث تسهل على المواطنين الحصول على الوجبات والدعم الاجتماعي بسهولة ويسر، ومن خلال زيارة رابط “مظلتي”، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أسماء الوجبات الأخيرة المقدمة في إطار برنامج الرعاية الاجتماعية.

رابط استعلام اسماء الشمولين بالرعاية

قم بتشغيل الحاسوب أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت.

افتح المتصفح الذي تفضله وأدخل عنوان URL لمنصة “مظلتي“.

ابحث عن قسم يتعلق بالرعاية الاجتماعية أو اختر خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة”.

تحديد المحافظة التي تنتمي إليها.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية.

اختر زر “استعلام” لعرض النتائج.

عرض النتائج وتوافرها للتحميل بصيغة PDF إن وجدت.

أسماء المشمولين من برنامج الرعاية الاجتماعية

تقدم وزارة العمل العراقية خدمة مشابهة لعرض أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتتيح الفرصة للمستفيدين لتحميل قوائم الأسماء عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال ذلك، يمكن للمستفيدين معرفة تفاصيل التقديم والمراجعة والحصول على الدعم المطلوب، مع الإعلان عن المزيد من الأسماء المستفيدة في الفترة القادمة.

شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية في العراق

وزارة العمل العراقية تفرض شروطاً للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، ويجب على المتقدمين التأكد من استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو سجلات تجارية أو أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المسموح به للحصول على دعم الرعاية.

يجب أن يكون عمر المتقدم الذكور بين 18 و 60 عاماً، وبالنسبة للإناث بين 15 و 55 عاماً.

باستيفاء هذه الشروط، يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق.