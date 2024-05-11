“شــوف غرامتــك وادفعهــا فـورا ur.gov.iq“ استعلام غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق

أوضحت الحكومة العراقية عن كيفية استعلام غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق، حيث قامت الحكومة بالعراق عن إضافة كم من الخدمات المتعددة التي يستفاد منها أكبر قدر من المواطنين، حيث يرغب أصحاب السيارات في معرفة الخطوات التي يجب اتباعها لدفع الغرامات المرورية، ومعرفة قيمتها ودفعها إلكترونياً عبر منصة أور التابعة لمديرية المرور العامة.

استعلام غرامات المرور العامة الرقم الألماني



أوضحت الحكومة العراقية أن هناك إجراءات يجب اتباعها للاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق، وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

يجب الدخول مباشرة إلى منصة أور الإلكترونية.

بعد ذلك، يقوم المتقدم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال جميع بياناته الشخصية مثل الاسم وكلمة المرور.

يجب الضغط على خيار الاستعلام عن غرامات المرور العامة كخطوة متابعة.

يتعين كتابة المعلومات المطلوبة وتحقق من دقتها.

أخيرًا، اضغط على الزر “استعلام” وسيتم عرض جميع الغرامات المفروضة على السيارة وكيفية تسديدها على الفور. اختر الطريقة المناسبة لك وأدفع الغرامة.

خطوات سداد غرامات المرور العامة

تسعى الحكومة في العراق بشكل مستمر لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد، وتقدم الحكومة خدمات سداد الغرامات المرورية لتفادي السجن والمشاكل الأخرى، ولهذا السبب تم تقديم خدمة إلكترونية حديثة لدفع رسوم المرور بشكل مباشر، وهي على النحو التالي:

أولاً، يجب الدخول من خلال منصة بوابة أور الإلكترونية.

ثم نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم، انقر الآن على طلب الاستعلام عن جميع الغرامات المفروضة على المركبات.

قم بالضغط الآن على رقم المركبة.

انقر على جميع البيانات المتاحة على الموقع.

انقر فوق زر تأكيد حجز العامل للحفاظ على البيانات وسوف تتم إعادتك الآن لتسديد الرسوم.

يمكنك اختيار القيمة المناسبة والضغط عليها بالطريقة التي تناسبك خلال العملية.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني

يود العديد من المواطنين معرفة قيمة غرامات المرور العامة التي تفرض عليهم، والتي تتغير حسب نوع المخالفة التي قام بها السائق، وتُعد هذه الغرامات كالتالي: