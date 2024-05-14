بالكرخ الأولى نتائج الثالث متوسط العراق 2024 دور أول

يسعى جميع أولياء الأمور في الوقت الحالي إلى معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول حتى يتمكنون من الإحتفال بنجاح أبنائهم والاستعداد بشكل كافي للمرحلة التالية، ونظرا لأهمية ذلك الأمر لجميع المواطنين العراقيين فقط حرصت وزارة التعليم العراقية على إيضاح جميع التفاصيل الخاصة بالنتائج والكشف عن خطوات الاستعلام الرئيسية التي يحتاج إليها المواطنين لإتمام ذلك الأمر.

طريقة استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط

ستتمكن الآن من الاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط في العراق بسرعة ودون أي عوائق وذلك من خلال الدخول إلى رابط النتائج التي كشفت عنه وزارة التعليم العراقية واتباع عدة خطوات بسيطة، وهي على النحو الآتي:

في بادئ الأمر يجب أن يدخل ولي أمر الطالب إلى موقع “وزارة التعليم العراقية” الإلكتروني.

وبعد الدخول إلى الموقع سيجد أمامه العديد من الخيارات في القائمة الرئيسية ولذلك يجب أن يضغط على خيار (النتائج) ثم (نتيجة الصف الثالث المتوسط).

وبعد تلك الخطوة يضغط على (الدور الأول) حتى يتم نقله إلى صفحة البيانات التي يجب أن يملؤها بشكل صحيح، وهي تحتوي على (رقم جلوس الطالب واسمه بالكامل والمحافظة التابع لها).

وبعد مراجعة تلك البيانات يضغط أخيرا على (بحث أو استعلام) وينتظر حتى تظهر أمامه نتائج جميع المواد الدراسية التي خاضها الطالب.

وفي النهاية يجب أن يتأكد ولي الأمر من حفظ وتحميل النتائج بصيغة بي دي اف (PDF) حتى يطبعها في أي وقت.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر نتائجنا

قد يواجه بعض أولياء الأمور عدة مشكلات أثتاء الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع الوزارة ولذلك يمكنهم إنهاء الأمر عبر موقع نتائجنا من خلال الآتي: