أرخص هاتف سامسونج في السوق بكاميرا 50 ميجا بيكسل..ماذا تنتظر تعرف عليه الآن

شريحة الاتصال يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano SIM

الشبكة يدعم شبكات 2G، 3G، 4G

الأبعاد والوزن 165.1×76.4×8.8 ملم، 195 جرام

الخامات بلاستيك لامع

الشاشة نوع PLS TFT، 6.6 إنش، 1080×2408 بكسل، كثافة 400 بكسل/إنش، نسبة 20:9، Corning Gorilla Glass 5

الذاكرة الصلبة والعشوائية 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، دعم لكارت ميموري في مكان مخصص

المعالج Exynos 850، 8 نانو، Mali-G52 (نسخة عالمية)، MediaTek G80، 12 نانو (نسخة مصرية)

الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2

الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية بدقة 50, 5, 2, 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسات مختلفة وفلاش ليد

التصوير الفيديو جودة FHD 1080 بكسل و HD 720 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية

الصوت ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء