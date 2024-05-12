تكنولوجيا
أرخص هاتف سامسونج في السوق بكاميرا 50 ميجا بيكسل..ماذا تنتظر تعرف عليه الآن
هاتف سامسونج Galaxy A13 يأتي كخيار مثالي لعشاق أجهزة سامسونج بفضل توافقه الممتاز مع الميزانيات المحدودة، حيث يأتي الجهاز ببطارية هائلة تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير، مما يتيح استخداما مطولا دون الحاجة لإعادة شحن متكررة، والتجربة التصويرية رائعة لأن الكاميرا الخاصة بالهاتف ممتازه فهي تأتي بدقة مذهلة تبلغ 108 ميجا بيكسل، موفرة صور بجودة استثنائية.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13
|التفاصيل
|المواصفات
|شريحة الاتصال
|يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano SIM
|الشبكة
|يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|الأبعاد والوزن
|165.1×76.4×8.8 ملم، 195 جرام
|الخامات
|بلاستيك لامع
|الشاشة
|نوع PLS TFT، 6.6 إنش، 1080×2408 بكسل، كثافة 400 بكسل/إنش، نسبة 20:9، Corning Gorilla Glass 5
|الذاكرة الصلبة والعشوائية
|64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، دعم لكارت ميموري في مكان مخصص
|المعالج
|Exynos 850، 8 نانو، Mali-G52 (نسخة عالمية)، MediaTek G80، 12 نانو (نسخة مصرية)
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
|الكاميرا الخلفية
|كاميرا رباعية بدقة 50, 5, 2, 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسات مختلفة وفلاش ليد
|التصوير الفيديو
|جودة FHD 1080 بكسل و HD 720 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية
|الصوت
|ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء
|الواي فاي
|يدعم بترددات b/g/n، Dual-band، Wi-Fi Direct، hotspo
سعر هاتف سامسونج Galaxy A13
- في سوق الهواتف المصري يأتي سعر الهاتف بمساحة تخزين 64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت حول مبلغ 7200 جنيه مصري، أما الإصدار بمساحة 128 جيجابايت مع ذات حجم الذاكرة العشوائية، فهو يقدر بسعر يقارب الـ 7900 جنيه مصري.
- وفي المملكة العربية السعودية يأتي سعر الجهاز بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت وذاكرة رام بحجم 4 جيجابايت وبسعر يصل إلى نحو 600 ريال سعودي، بينما النسخة ذات السعة 128 جيجابايت يأتي بسعر يقدر بـ 680 ريال سعودي.
- أما السوق الإماراتي يأتي سعر الهاتف بتخزين داخلي 64 جيجابايت ورامات بسعة 4 جيجابايت بسعر تقريبي 530 درهم إماراتي، وللنسخة ذات مساحة التخزين 128 جيجابايت والذاكرة العشوائية نفسها يتم عرضها بقيمة تقدر بحوالي 600 درهم إماراتي.