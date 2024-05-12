“علامات اختراق الواتساب” تلات علامات لو ظهرت دليل على اختراق حسابك آمن نفسك الآن

كيف تتعرف على اختراق حساب واتساب الخاص بك وكيف تتصدى له؟ تعد واتساب ويب WhatsApp Web ميزة تمكنك من الدردشة مع الأصدقاء عبر المتصفح، ولكن يمكن للمتسللين الوصول إلى حسابك بسهولة من خلال اختراق جلسات الويب الخاصة بك، فهل تشعر بالقلق بشأن ذلك؟ إليك كيف يمكنك التحقق من اختراق حسابك وكيف تتصدى له.

العلامة الأولى من علامات اختراق الواتساب

جلسة نشطة من جهاز غير معروف، وهي واحدة من أوائل العلامات التي يجب مراقبتها هي وجود جلسة نشطة على واتساب ويب من جهاز غير معروف. لنتعرف على الخطوات:

التحقق على أجهزة أندرويد

فتح تطبيق واتساب على جهاز الأندرويد الخاص بك.

النقر على النقاط الثلاثة في الزاوية العليا اليمنى.

اختيار “الأجهزة المرتبطة”.

التحقق من “حالة الجهاز” لمعرفة الجلسات النشطة.

التحقق على آيفون

فتح واتساب على جهاز الآيفون الخاص بك.

النقر على علامة التبويب “الإعدادات” في الجزء السفلي.

تحديد “الأجهزة المرتبطة” والتحقق من الجلسات النشطة.

العلامة الثانية: إرسال رسائل غير مرغوب فيها

إذا كان أصدقاؤك يشتكون من تلقي رسائل غريبة من حسابك، فقد يكون هناك شخص متسلل إليه. تحقق من الرسائل الأخيرة للتأكد من عدم إرسالك لأي رسالة لم تكن تعلم بها.

العلامة الثالثة: ظهور رسائل عشوائية من جهات اتصال غير معروفة

احترس من ظهور رسائل غير معتادة من أشخاص غير معروفين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، قم بفحص الأرقام الجديدة التي تظهر في قائمة جهات الاتصال بشكل دوري، احرص على تنفيذ هذه الخطوات بانتظام للتأكد من أمان حسابك على واتساب وحمايته من المتسللين.