مبرووك النتيجة.. لينك استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول epedu.gov.iq كشوف النتيجة موقع وزارة التربية العراق

يستعد الطلاب والطالبات في محافظات دولة العراق، من بدء امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول، التي من المؤكد أن تبدأ غدًا الأحد الموافق 12 من شهر مايو، على أن تنتهي هذه الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو 2024، إضافة إلى أن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بخوض هذه الامتحانات، وسيتم العمل على إعلان النتيجة عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق الامتحانات، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة الحصول على النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية، أو موقع نتائجنا الإلكتروني.

كيفية استخراج نتائج السادس الإعدادي دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام باستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن تقوم بالدخول لموقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعدها يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يتم تسجيل البيانات الخاصة بكل طالب وطالبة.

ليتم بعدها الضغط على زر “بحث”.

القيام باستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة لمعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

استعلم نتائج السادس موقع نتائجنا

وأتاحت وزارة التربية العراقية، موقع نتائجنا الإلكتروني لسهولة القيام باستخراج النتائج الخاصة بمرحلة الصف السادس الاعدادي الدور الأول، فضلاً عن أن الموقع يُساهم بشكل كبير في تنزيل كافة كافة الكشوفات الخاصة بالنتيجة، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في مختلف المحافظات العراقية.