“بالصور” كشوفات أسماء المدعوين للامتحان التنافسي مستشفى الجامعة الأردن

أعلنت مستشفى الجامعة الأردنية عن فتح باب التقديم في بعض الوظائف الطبية الشاغرة بالمستشفى، وقد تم الإعلان عن كشوفات بأسماء المدعوين لأداء الاختبار التنافسي بالأردن ولكن المستوفين فقط الشروط التي تم توضيحها، ومن خلال التالي نعرض لكم جميع كشوفات الأسماء بجانب شروط التقديم.

موعد الامتحان التنافسي مستشفى الجامعة الأردن

أعلنت مستشفى الجامعة الأردنية عن بداية الامتحانات التنافسية للوظائف المعلن عنها من قبل، وهي التي تم التقديم عليها بشكل إلكتروني على أن يتم خضوع المتقدمين لاختبارات القبول في هذه الوظائف، حيث جاءت مواعيد هذه الاختبارات على النحو التالي:

الوظيفة اليوم الوقت اختبارات وظيفة الصيدلة يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024م الفترة الأولى في تمام الساعة 10 صباحًا، والفترة الثانية في تمام 12:30 ظهرًا. وظيفة ممرض قانوني يوم الإثنين 13 مايو امتحان الفترة الأولى في الساعة 10 صباحًا والفترة الثانية في 12:30 ظهرًا. وظائف الممرض المشارك يوم الثلاثاء 14 مايو الفترة الأولى الساعة 10 صباحًا، وتمتحن الفترة الثانية في 12:30 ظهرًا مع اختبارات وظائف التعقيم أيضًا. وظيفة مساعد صيدلي طبيب استشاري حوادث وطوارئ بالإضافة إلى وظيفة طبيب اختصاصي عام أطفال يوم الأربعاء 15 مايو 10 صباحًا

كشوفات أسماء المدعوين للامتحان التنافسي مستشفى الجامعة الأردن

تم الإعلان عن أسماء المدعوين لأداء الامتحان التنافسي وذلك عبر الموقع الرسمي للمستشفى وهي كالتالي:

تنبيهات لحضور الامتحان التنافسي مستشفى الجامعة الأردن

يجب على جميع المتقدمين الحضور قبل موعد الاختبار المحدد بنصف ساعة، ولا بد من إحضار البطاقة الشخصية أثناء أداء الاختبار على أن تكون البطاقة سارية المفعول، ولا يسمح بدخول المتقدم الامتحان بالهاتف المحمول لأي سبب من الأسباب، تلغي المنافسة للمتقدم بعدم حضوره للامتحان بشكل نهائي.