تردد قناة وناسة نايل سات ليستمتع البيبي بدون عياط أو زن.. غني مع لولو

في ظل اختلاف الثقافات وحاجة الأمهات إلى قناة موثوقة للأطفال، هذا ما جعل تردد قناة وناسة في البحث بصورة مستمرة بصفتها واحدة من أفضل القنوات التي نالت استحسان الأطفال والأمهات مؤخرًا، القناة خاصة بالأطفال من عمر عامين فأكثر تعرض الأغاني ومستوى تعليمي في صورة أغاني على مدار الساعة، ومن واجبنا أن نعرف الأمهات بالمستوى الذي تقدمه القناة وكيفية تثبيتها على الريسيفر بطريقة سهلة دون تعقيد.

تثبيت قناة وناسة على الريسيفر

يمكن تثبيت القناة على ريسيفر جديد أو قديم بسهولة، اتبع هذه الخطوات لتثبيت تردد قناة وناسة كالتالي:

أولا في الريموت اضغط على القائمة أو Menu. الأمر أسهل في الضبط اليدوي أثناء البحث لذا اختر كلمة Installation ومنها اختر الضبط اليدوي. سيتطلب اختيار وتحديد القمر الصناعي ثم إدخال بيانات القناة من التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ. ثم آخر خطوة الحفظ ثم البحث، بعد انتهاء عملية البحث ستظهر النتائج المطابقة للبيانات التي أدخلتها، ويمكنك متابعة واحدة من أفضل قنوات الأطفال على الإطلاق.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنك مشاهدة العديد من الأغاني لشخصيات الكارتون لولو وبوبو وغيرهم من الشخصيات الممتعة، إلى جانب البرامج تنمي فيهم التفاعل ومستوى يساعد الأطفال على القراءة باللغة العربية الفصحى والإنجليزية، وأشادت الكثير من الأمهات بأن هذا المحتوى لا يشجع الأطفال على العنف بل يقوم بتوعيتهم بالعديد من الآداب والسلوك الحميدة، وتثبيت تردد قناة وناسة كالتالي:

تردد القناة:11470. تصحيح الخطأ: 4\3. الاستقطاب: عمودي V. معدل الترميز: 27500. بجودة عالية HD. القمر الصناعي: نايل سات.

ويمكنك تثبيت القناة على عرب سات كالتالي: