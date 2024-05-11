رابط حجز تذاكر معرض الكتاب بالمغرب 2024 بادر بالحجز الآن

مع حلول عام 2024، يستعد معرض الكتاب في المغرب لاستقبال آلاف الزوار والمهتمين بعالم الكتب والثقافة، ولكي تستمتع بتجربة زيارة المعرض بكل يسر وسهولة، نقدم لك كيفية حجز تذاكر الدخول، بالإضافة إلى الروابط الرسمية المعلن عنها وكذلك الخطوات الأساسية من أجل حجز تذاكر معرض الكتاب في المغرب.

خطوات بسيطة لحجز تذاكر معرض الكتاب

زيارة الموقع الرسمي للمعرض حيث ثم بالبدء بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمعرض الكتاب في المغرب، ستجد هناك قسم مخصص لحجز التذاكر.

اختيار نوع التذكرة وذلك عند الدخول إلى صفحة حجز التذاكر، ستجد قائمة بأنواع التذاكر المتاحة مع أسعارها، اختر النوع الذي يتناسب مع احتياجاتك وميزانيتك.

إكمال البيانات الشخصية وذلك بعد اختيار نوع التذكرة، قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني.

دفع رسوم التذكرة اختر طريقة الدفع المفضلة لديك، سواء كانت عبر البطاقة الائتمانية أو غيرها من الوسائل المتاحة، واتبع الخطوات لإتمام عملية الدفع.

استلام التذكرة بعد استكمال عملية الدفع بنجاح، ستتلقى تذكرتك الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بتقديمه أثناء الحجز، تأكد من حفظ التذكرة بشكل آمن لتسهيل عملية دخولك للمعرض.

فئات التذاكر وأسعارها

الكبار: 10 دراهم

الأطفال (5-17 سنة): 5 دراهم

الطلاب: 5 دراهم

دعوة: 10 دراهم

المجموعات المدرسية: 5 دراهم

جواز 3 أيام: 30 درهما

جواز 5 أيام: 50 درهما

جواز 7 أيام: 70 درهما

جواز 10 أيام: 100 درهم

استمتع بزيارتك لمعرض الكتاب في المغرب 2024

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحصول على تذكرتك لحضور معرض الكتاب في المغرب 2024 بسهولة ويسر، استمتع بتجربة استكشاف عوالم الكتب والثقافة والمعرفة في هذا الحدث الرائع، ولا تفوت الفرصة للمشاركة في هذه الفعالية الثقافية المميز.