صدرت الاسماء PDF.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الجميع يترقبون صدور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في أقرب وقت، ويمنون النفس أيضا بأن يكونوا من بين المشمولين الذين سيحصلون على الدعم المالي الذي اقرته الوزارة لجميع الفقراء ومحدودي الدخل في وقتا سابق، واليكم طريقة استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الكترونيا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وتستعد الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة لكشف النقاب عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا وخاصة قبل حلول عيد الاضحى، ليتمكن المواطنين من شراء كافة ما يريدون من احتياجات ومأكولات احتفالا بتلك المناسبة، فيما تم الكشف عن أن قيمة الدعم تبدأ من 105 ألف دينار عراقي وتزيد بزيادة عدد افراد الاسرة، واليكم رابط تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالخطوات، فقط اتبع ما يلي:

توجه مباشرة لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام في أقل من دقيقة.

بالضغك على زر “الاستعلام” ستظهر لك اسماء المشمولين ممن توافرت بهم الشروط.

يمكنك الضغط على كلمة “تحميل” ليتم تنزيل الملفات على جهازك.

سبب تأخر صدور الوجبة السابعة 2024

وخلال بيان رسمي قامت وزارة العمل العراقية بتوضيح سبب تأخر صدور الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارها منذ أشهر ماضية، حيث كشفت الوزارة أنها لا زالت تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لصرف الرواتب للمستحقين في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا، وفي حالة توفيرها سيتم الكشف عن جميع كشوفات المشمولين ورفعها عبر المواقع الرسمية ليتمكن الكل من الاستلام عنها.