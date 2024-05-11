موقع نتائجنا results استخراج نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 العراق

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، أصبحت في الوقت الحالي الشغل الشاغل للعديد من الطلاب والطلبات في مختلف المحافظات العراقية، تزامنًا مع بدء الإمتحانات غدًا الأحد الموافق 12 مايو 2024، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية استعدت بشكل كامل لخوض هذه الإمتحانات في مختلف المراكز المؤهلة لعقد الإمتحانات بالعراق، مع العلم أن هناك بعض الإجراءات التي سيتم الكشف عنها بعد الإنتهاء من كل هذه الإمتحانات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024

تمر نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، بعدة مراحل مختلفة لعرضها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو موقع نتائجنا الإلكتروني، وهو موقع تم إطلاقه مؤخرًا للتسهيل على الطلبة والطالبات في معرفة الكشوفات الخاصة بكل محافظة، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تقوم بتصحيح أوراق الإمتحانات بشكل واضح ودقيق، بعد ذلك يتم العمل على رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، ليتم رفعها في النهاية على الموقع الرسمي للوزارة.

موقع نتائجنا لعرض نتائج السادس الاعدادي دور أول

يمكنك التعرف على كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية بعد الإنتهاء من تصحيحها، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-