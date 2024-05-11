تفعيّل رابط التسجيل في منصة دعم مهني النقل 2024 في المغرب عبر موقع transport.gov.ma

الرابط الحصري للتسجيل في منصة دعم مهني النقل 2024 هو transport.gov.ma، يعتبر هذا الرابط بوابة للعمال في قطاع النقل البري في المغرب، حيث يمكنهم الحصول على دعم استثنائي من الوزارة، من خلال هذا الرابط، يمكن للعمال في القطاع التسجيل والاستفادة من البرامج والموارد المتاحة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير مهنهم وتحسين ظروف عملهم.

خطوات تسجيل منصة دعم مهني في المغرب

وإليكم الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة دعم مهني النقل المغرب:

قم بزيارة منصة التسجيل للدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي عبر الرابط التالي: transport.gov.ma. يمكنك أيضًا تغيير لغة المنصة الإلكترونية لدعم مهني النقل إلى اللغة العربية بالضغط على زر “النسخة العربية”. بعد ذلك، انقر على زر “إيداع” لتسجيل طلب الدعم. سيتم مطالبة منك إدخال المعلومات المتعلقة بنشاطك وفقًا للخيارات المتاحة، مثل تحديد الصنف: الصنف الأول أو الصنف الثاني. ثم يتعين عليك إدخال معلوماتك الشخصية، والتي قد تختلف حسب طبيعة نشاطك، فعلى سبيل المثال، إذا كنت سائق لسيارة أجرة، يجب عليك إدخال المعلومات مثل الجهة، الإقليم، نقطة الانطلاق، رقم سيارة الأجرة، والاسم الشخصي والعائلي باللغتين الفرنسية والعربية. بعد ملء جميع المعلومات، انقر على رمز الكابتشا “Je ne suis pas un robot”. ثم اضغط على الزر “تأكيد” لتأكيد عملية التسجيل. عند الانتهاء، ستتلقى رمزًا يمكنك استخدامه لتتبع طلبك لاحقًا.

قيمة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل

منصة دعم مهنيي النقل توفر تمويل مالي متنوع لمختلف فئات العمال في قطاع النقل، وتحدد قيم هذا الدعم وفقًا لكل فئة على النحو التالي: