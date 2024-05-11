شوف نتيجتك الان.. عرض نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انطلاق امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول، حيث إن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، بما تؤهلهم للدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كامل لكي يتم عقد هذه الامتحانات في هدوء ومناخ ملائم دون أي قلق أو توتر قد يشهده الطلبة على مدار فترة الامتحانات.

موعد بدء امتحانات السادس الاعدادي في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات السادس الإعدادي ستبدأ يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 أي بعد ساعات من الأن، لتنتهي هذه الامتحانات يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024، إضافة إلى أن عمليات التصحيح والمراجعة ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من عقد الامتحانات، ليتم رصد الدرجات بوضوح تام في الكشوفات التي سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق

وعن خطوات الإستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق للدور الأول، فإنها جاءت على النحو التي:-