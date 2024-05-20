“توضيح هام” سبب عدم إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

أعلنت الجهات المعنية بالعراق سبب عدم إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق وهذا الدعم يهدف إلى مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أجل التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، و للحصول على الرعاية الاجتماعية يجب تطبيق مجموعة من الشروط والأحكام المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية وإليكم التفاصيل في المقال التالي.

سبب عدم إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

أوضحت الجهات المعنية سبب التأخر وهو عدم توافر الدعم لتوزيعه على مستحقين الدعم، أنهم يعملون على جمع الدعم ووقتها سيتم الإعلان عنها، ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق عن الإعلان عنها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى منصة مظلتي من هنا.

تسجيل دخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.

تسجيل رقم الوجبة .

كتابة جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمتقدم.

انقر على أيقونة بحث.

سوف يتم الرد بمجرد نزول الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل بالعراق عن الشروط الواجب توافرها والالتزام بها للحصول على الرعاية الاجتماعية وهذا حرصاً من الجهات المعنية الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: