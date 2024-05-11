في زيادة 1000 جنية ولا لا “تقدر تعرف راتبك بعد الزيادة وصل كام” مع طريقة الاستعلام عن راتب مايو 2024

يبحث الكثير من المواطنين العاملين بمختلف هيئات ووزارات الدولة المختلفة عن الاستعلام عن راتب مايو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن بداية صرف رواتب شهر مايو لجميع العاملين بالدولة يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة ليل غل 6000 جنيهًا وذلك للمساندة في تحسين الأحوال المعيشية لجميع المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية.

الاستعلام عن راتب مايو 2024

يتساءل العديد من المواطنين الموظفين في قطاعات ووزارات الدولة المختلفة عن خطوات الاستعلام عن راتب مايو 2024 والذي يفصلنا أيام قليلة على موعد صرف رواتب شهر مايو 2024 ، وإليكم خطوات الاستعلام عن رواتب شهر مايو 2024 من خلال موقع وزارة المالية المصرية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة المالية. ثم قم بالدخول عبر أيقونة رواتب العاملين بالدولة. ثم قم باختيار شهر مايو 2024. ثم قم بتسجيل الرقم القومي. ثم اضغط على استعلام.

موعد صرف رواتب شهر مايو 2024

أعلنت وزارة المالية في بيان خاص عبر موقعها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد صرف رواتب شهر مايو وذلك يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري ، وذلك بعد 14 يوم من وقتنا هذا ، ويترقب جميع المواطنين موعد صرف رواتب شهر مايو وذلك لشراء جميع مستلزمات عيد الأضحى المبارك والذي من المحدد أن يكون يوم السادس عشر من شهر يونيو 2024 ، ويستطيع جميع الموظفين صرف معاش شهر مايو من خلال جميع البنوك وماكينات الصرف الآلي.