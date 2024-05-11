تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جميع الأقمار الصناعية 2024 “نايل سات + عرب سات”

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من اهم القنوات العلمية والثقافية في الوطن العربي ويتابعها شريحة كبيرة من الجماهير في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط ويبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جميع الأقمار الصناعية 2024 حيث يمكنكم مشاهدة العديد من الأفلام الوثائقية المختلفة ، والكثير من البرامج العلمية حول العالم ، والحياة البرية للطيور والحيوانات البرية والبحرية ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك عبر الاقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جميع الأقمار الصناعية 2024

لمتابعة العديد من البرامج العلمية وتقوية الثراء الفكري للأطفال والكبار بمشاهدة العديد من البرامج والافلام العلمية والحكايات والتجارب الممتعة يمكنكم تحميل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك التالي عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد :12226

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

الجودة : SD

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11804

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

الجودة : SD

برامج وأفلام قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة 2024

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي العديد من الأفلام الوثائقية الجديدة والبرامج المتنوعة والمختلفة على مدار اليوم يتم اعادة جميع الحلقات على مدار اليوم في فترات اليوم المختلفة.

حلقات وقائع وأحداث.

حلقات جديدة من “سمكه التونه العنيده”.

مقاطع حصرية من برنامج “مستشفى المعجزات”.

أحداث سلسلة مطار دبي الدولي.

سكان ألاسكا.

قناة ناشيونال جيوغرافيك2024

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات الفضائية، التي توفر الكثير والعديد من البرامج حول العالم ويستفاد منها الكثير من المشاهدين من حيث المعلومات الرائعة التي توفرها، على يد علماء كبار وأيضًا مستكشفين على مستوى العالم.