حصريا حـ 33 .. مسلسل المتوحش الحلقة 33 Yabani مترجمة للعربية والقنوات الناقلة بجودة FHD

يطلع العديد من المواطنين عن أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 33 ، والتي يعد من الأعمال الفنية التركية التي تحظى على العديد من الشهرة بين متابعين ومشاهدين في الأفلام والمسلسلات التركة، وخاصة بعد الحلقة الأخيرة التي زادت اهتمام وتشويق المشاهدات بصورة ملحوظة، نتيجة الأحداث النهائية.

مسلسل المتوحش الحلقة 33

بعد الحلقه 32 حدثت تطورات كثيرة بها في مسلسل المتوحش الحلقة 33، خاصة عند بعد إصابة سرحان وبعد ظهور الحقائق التي قام باكتشافها يوم بعد آخر، بالإضافة الى علم الجميع بخبر حمل شينام من سرحان والتي كانت بمثابة صدمة كبيرة لجميع العائلة، وبناء على ذلك قامت رويا بقرار مفاجئ وانها سوف تخبر الشرطة عن سرحان.

وعندما علمت شينام أن رؤيا تحاول أن تقوم بكشف الحقيقة أمام الشرطة قامت بمنعها ودفعها من أعلى هاوية الجبل لتقوم رؤية بالسقوط الي الأسفل ويعلم الجميع، بعد ذلك بالحادثة وتقوم الشرطة بالبحث عن شيبنام في الحلقة القادمة، كما يتم محاولة إنقاذ رؤيا لتكون حالتها في خطر وكما ضل يامن بجانبها ولم يتركها ابدا، وعندما شعر سرحان أن هناك خطر قد يهدده بالسجن قام بقتل شيبنام وتم تهمة القتل في يامن حتي يتم بعد الشبهات عنه.

أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 33

حقق مسلسل متوحش نجاح كبير لأكثر من مليون ونصف مشاهد في 48 ساعة خاصة بعد الحلقه 32 التي حصل علي أكبر محركات بحث في جوجل، والتي بدأ من خلالها يبحث المتابعين عن الحلقة 33 وهي الحلقة التالية التي ينتظرها العديد من المواطنين، بالإضافة إلي ان بدأ بعض المواطنين في استقبال تردد القناة الناقلة للمسلسل والتي تأتي كالاتي:

تردد القناة 11034

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معدل التصحيح 5/6

أبطال مسلسل المتوحش

مسلسل المتوحش yabani izle هو عمل درامي تركي يجمع العديد من نجوم تركيا، وأبرزهم كالتالي: