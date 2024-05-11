epedu.gov.iq نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 الدور الاول استعلم عبر موقع نتائجنا للحصول على النتيجة

تزايد معدل البحث على نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 الدور الاول الفترة الأخيرة، وذلك لرغبة الطلاب في معرفة نتائجهم، من خلال الرابط الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالعراق، والذي تهدف من خلاله الوزارة مساعدة الطلاب في الحصول على نتائجهم بسهولة دون أي عناء، حيث تعتبر مرحلة الثالث المتوسط هي أهم مرحلة في المراحل التعليمية، لذا نتائجها تمثل أهمية كبيرة للطلاب.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 الدور الاول

وقد أعلنت الوزارة أن امتحانات طلاب الثالث المتوسط ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو وتمتد حتى 5 يونيو، وعلى الفور ستقوم الوزارة بفحص وتصحيح أوراق الطلاب حتى يحصل الطلاب على نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة حتى يعرفون نتائجهم.

وتمر عملية تصحيح الأوراق بعدة مراحل من بينها دخول الأوراق إلى الغرف الإلكترونية، بداية عملية التصحيح والمراجعة بشكل دقيق للامتحانات، تسجيل درجات الطلاب بدقة كبيرة، وعمل مراجعة نهائية قبل اعتماد الدرجات بشكل نهائي، ويتم بعد ذلك رفع النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، ولكن إلى الآن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 الدور الاول لم تظهر إلا بعد تصحيح كافة الأوراق وانتهاء الطلاب من أداء الاختبارات.

خطوات الاستعلام على نتائج طلاب الثالث المتوسط الدور الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن وجود رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام على نتائج الطلاب بكل سهولة، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم كالتالي: