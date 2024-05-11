استمتع بمغامرات مش بتخلص .. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات وعرب سات وفرح اطفالك

سعت إدارة القناة إلى تحديث تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد من أجل توفير تجارب ترفيهية وتعليمية ممتعة في آن واحد للمشاهدين حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية التي تعزز القيم وتطور الذكاء لدى الأطفال، بالإضافة إلى أنها تتميز بمحتوى متميز مما يجعلها خيارًا مفضلاً للعائلات التي تهتم بتربية أبنائها بشكل سليم وممتع، فهي تسعى لتقديم تجربة ترفيهية آمنة للأطفال حيث تقدم مواداً ترفيهية تحمل رسائل إيجابية وتعليمية تساهم في تنمية مهاراتهم الحياتية والتفكيرية.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات

تمثل هذه القناة فرصة مثالية للعائلات للاستمتاع بمحتوى كرتوني ممتع ومفيد حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج والأفلام الكرتونية المثيرة لإعجاب الأطفال، وكما تتميز قناة توم وجيري بجودة صوت وصورة عالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للترفيه العائلي.

وبفضل التحديثات الحالية للتردد، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري بسهولة على القمر الصناعي نايل سات،

ويكون ترددها على النحو التالي:

التردد: 12149

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة صورة قياسية: (SD).

وبهذا التردد الجديد، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة مغامرات توم وجيري وغيرها من الشخصيات الكرتونية الشهيرة، والاستمتاع بأوقات ممتعة ومفيدة مع أفراد العائلة.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على القمر الصناعي عرب سات بسهولة من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد الجديد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة صورة قياسية: (SD).

من خلال استخدام هذه المعلومات، يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم لاستقبال قناة توم وجيري بسهولة، مما يسمح لهم بمتابعة مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية المفيدة والترفيهية للأطفال. بالإضافة إلى ذلك إلى أنها تعيد الحلقات المفضلة لديهم، مما يضمن تجربة مشاهدة مستمرة وممتعة للجمهور.