حل مشكلة حالة الدفعة المدفوعة في حساب المواطن…توضيح من خدمة المستفيدين

رد برنامج حساب المواطن السعودي عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” على مجموعة من الإستفسارات التي وجهت إليه، وشملت هذه الإستفسارات تساؤلا من أحد المستفيدين حول الخطوات اللازمة لمعالجة وضع الدفعة المدفوعة في البرنامج، وسوف نقدم في هذا المقال شرحا مفصلا للإجابة التي قدمها البرنامج على استفسار المستفيد.

طريقة حل الدفعة المدفوعة في حساب المواطن

أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين حول الإجراءات المتبعة عند ظهور حالة الدفعة المدفوعة في النظام، وسيتم توضيح الخطوات المطلوبة للتعامل مع هذه الحالة من خلال الخطوات التالية:

يجب على المستفيد التواصل مع البنك للتأكد من عدم إيداع الدفعة. في حالة التأكد من عدم الإيداع يجب على المستفيد تقديم طلب خلال خدمة صوتك مسموع في برنامج حساب المواطن. ينبغي على المستفيد اختيار «المدفوعات» كنوع أساسي للطلب. بعدها يتم تحديد النوع الفرعي المناسب للطلب. أخيرا يقوم المستفيد بالنقر على الأيقونة المخصصة للإشارة إلى عدم استلام الدفعة.

ماهي طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن للمتقدم أن يقوم بالتسجيل في برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية: