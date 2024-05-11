طريقة تجديد إذن العمل أون لاين في الكويت 2024 “هنـــا” عبر www.manpower.gov.kw

يتم التساؤل من جانب الأشخاص حول تجديد اذن العمل اون لاين في الكويت فمن المعروف أنه يمكن بسهولة الان ان يتم التجديد اون لاين، اذ ان خدمة التجديد تقوم بالسماح لمالك العمل و الوكلاء القانونيين بالكويت التقديم بكل سهولة تجديد اذن العمل للعمالة الوافدة عندهم الكترونيا من خلال تسجيل الدخول للبوابة الخاصة بالخدمات الإلكترونية عن طريق الموقع المتعلق بهيئة القوى العاملة إن كانت الشروط اللازمة متوفرة في المواطنين، وفيما يلي سوف نرفق لكم حالات التجديد وايضا كافة التفاصيل الاخرى اللازمة.

تجديد إذن العمل أون لاين في الكويت 2024

حالات تجديد اذن العمل الهيئة العامة للقوى العاملة من الممكن أن يتم تجديد إذن العمل عن طريق خدمات اسهل بمنتهى السنة واليسر بموقع هيئة القوى العاملة بالكويت بكل الحالات المقبلة:

للعمالة الوافدة

أيضا حالة تجديد اذن عمل مبكر

بالإضافة الى اذن عمل شريك اذن عمل لجميع الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني

إذن عمل لمن وصل سن 60 سنة فأكثر.

تجديد اذن العمل للعمالة الوافدة في الكويت 2024

من الممكن أن يتم تجديد اذن العمل للعمالة الوافدة بمنتهى السهولة بواسطة السير على النقاط التالية: